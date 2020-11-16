Лавров выразил соболезнования в связи с кончиной главы МИД Сирии
Глава МИД России Сергей Лавров выразил соболезнования в связи со смертью своего сирийского коллеги Валида аль-Муаллема, сообщает пресс-служба дипломатического ведомства.
По словам российского министра, аль-Муаллема запомнят как «мудрого дипломата, эффективно решавшего возложенные на него внешнеполитические задачи в тяжелые для страны годы кризиса». Кроме того, Лавров отметил значительный вклад дипломата в развитие отношений России и Сирии.
Ранее сирийское агентство SANA сообщило, что глава МИД Сирии Валид аль-Муаллем скончался на 80-м году жизни. Причина смерти дипломата не раскрывается.
Валид аль-Муаллем служил в сирийском дипведомстве Сирии с 1964 года, был сотрудником дипломатических миссий в Танзании, Саудовской Аравии, Великобритании, Испании. Дипломат руководил сирийским МИД с 2006 года.
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