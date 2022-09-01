Лавров оценил слова главы МИД Германии о страданиях немцев ради Украины

Министр иностранных дел России Сергей Лавров назвал «фантастическим признанием» заявление своей немецкой коллеги Анналены Бербок о том, что жителям Германии приходится страдать ради Украины.

Лавров назвал «жалкими» призвавших к визовым ограничениям европейских политиков

Как напомнил глава российского МИД, Бербок предрекла немцам страдания, так как Берлин будет поддерживать Киев, «несмотря ни на что».

«Как раз в жилу, как говорится, тем разговорам, которые ведутся о необходимости проведения в целом ряде европейских стран досрочных выборов», — цитирует Лаврова ТАСС.

Ранее на форуме в Чехии Бербок заявила, что выполнение обещания перед Украиной ей важнее, чем мнение немецких избирателей, напоминает RT.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:УкраинаГерманияСергей Лавров
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