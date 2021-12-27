Лавров не поверил в «невиданные санкции» со стороны Запада
Обещанные США «небывалые санкции» в адрес России выглядит неправдоподобно. Так министр иностранных дел России Сергей Лавров прокомментировал слова вице-президента Соединенных Штатов Камалы Харрис.
«Убежден, что, даже если этот фантастический для меня сценарий материализуется в той или иной степени — что он на 100% материализуется, я не верю, но в той или иной степени, — смею вас заверить, мы найдем ответ», — отметил Лавров в интервью YouTube-каналу «Соловьев Live».
Министр выразил уверенность, что планы российских властей, особенно президента Владимира Путина, включают в себя развитие демократии и свободы общества.
Ранее Харрис заявила, что США готовы отстаивать территориальную целостность Украины. По ее словам, в американском руководстве «очень ясно дают понять, что России не следует посягать на суверенитет Украины».
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