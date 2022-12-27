Критик действий Москвы может стать послом Германии в России

Новым послом Германии в России может стать Александер Ламбсдорф, сообщает немецкое издание Der Spiegel.

Издание отмечает, что кадровые перестановки могут произойти летом 2023 года. Сейчас Ламбсдорф занимает пост замглавы фракции Свободной демократической партии.

С 2000 по 2003 год Ламбсдорф также работал сотрудником посольства Германии в Вашингтоне, а затем некоторое время был страновым референтом России Министерстве иностранных дел Германии.

Он известен своей критикой действий России.

Послом Германии в России сейчас является Геза Андреас фон Гайр. Этот пост он занял в 2019 году.

