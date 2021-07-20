КПРФ отказалась подписывать соглашение с «Единой Россией» о санитарной безопасности на выборах

Первый зампред ЦК КПРФ Юрий Афонин заявил, что компартия подписывает только соглашения о совместной работе со своими союзниками, сообщает ТАСС.

По его словам, КПРФ не намерена подписывать соглашение об обеспечении санитарной безопасности в ходе выборной кампании, которое было предложено «Единой Россией", так как все необходимые требования уже прописаны в федеральном законодательстве и подобные дополнительные надстройки не нужны.

«Ни с Общественной палатой... ни с «Единой Россией» тем более, ни с ЛДПР и «Справедливой Россией» мы ничего не подписываем. Потому что это все одна команда, а КПРФ - единственные, кто противостоит этой команде», - подчеркнул Афонин.

Зампред добавил, что вакцинация - это самостоятельный выбор граждан в соответствии с законом, и КПРФ всегда выступала против обязательной вакцинации, а попытка разделить граждан по наличию прививки является «грубым нарушением и конституции, и федерального законодательства».

Ранее «Единая Россия» призвала все партии подписать соглашение «За безопасные выборы!» и взять на себя «добровольные и осознанные обязательства» по организации выборов с соблюдением всех антиковидных норм и минимизацией массовых мероприятий, сообщает RT.

