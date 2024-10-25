Конфликты, диалог и новые партнёры: Итоги XVI саммита БРИКС

Индийский премьер Нарендра Моди провел в Казани два дня – он покинул ее 23 октября. По ходу «БРИКС+» из России также вылетели китайский лидер Си Цзиньпин и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган. Последний был вынужден сократить свой визит из-за произошедшей накануне террористической атаки в Анкаре.

По итогам масштабного события 13 стран получили статус партнера объединения. При этом полноправными членами БРИКС эти страны пока называться не могут: их статус говорит о хорошо налаженных торговых и экономических связях. Новыми партнерами БРИКС стали Алжир, Белоруссия, Боливия, Вьетнам, Индонезия, Казахстан, Куба, Малайзия, Нигерия, Таиланд, Турция, Уганда и Узбекистан. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил РИА Новости, что несколько расстроен тем, что его страна не стала полноправным членом объединения.

Свыше 30 стран мира в той или иной форме выразили интерес к сотрудничеству с БРИКС, однако действующие члены организации решили повременить с дальнейшим расширением.

Владимир Путин отметил, что теперь БРИКС – это организация, а не просто объединение или клуб по интересам. По его словам, «это очевидный факт». Также Путин назвал саммит «кульминацией российского представительства».

«Нужно теперь структурировать работу этой организации, и, конечно, мы с коллегами будем думать над этим и занимаемся этим. Но в то же время нам не хотелось бы излишне забюрократизировать работу этой организации», – сказал глава государства.

Координатор Конгресса по правам человека стран Центральной Азии, бывший омбудсмен Киргизии, политолог, правозащитник Турсунбек Акун на саммите в разговоре с НСН выразил уверенность, что в течение пяти лет БРИКС станет мировой и влиятельной организацией, которая сможет заменить ООН.

«БРИКС уже меняет ход истории, к нему присоединяется много стран. Он опережает и «Большую семерку», и «Большую двадцатку». В перспективе БРИКС заменит Организацию Объединенных Наций, потому что ООН сейчас ничего не делает, решения Совбеза ООН не выполняются. Решения БРИКС будут выполняться, потому что это равноправное партнерство. Никто не диктует, все демократично и решается на уровне диалога и консолидации. Это главное. Я думаю, что в течение пяти лет БРИКС станет огромной мировой, влиятельной организацией и все будут смотреть не на ООН, а на решения БРИКС», – сказал Акун.