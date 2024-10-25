Конфликты, диалог и новые партнёры: Итоги XVI саммита БРИКС
В саммите поучаствовали делегации 35 стран и шести международных организаций. Главы стран и правительств приняли декларацию, где ключевые вопросы уделены политике и безопасности, экономике и финансам, а также культурным и гуманитарным связям. Путин отметил, что государства БРИКС пока не создают «альтернативы SWIFT» в рамках объединения: страны идут по пути нацвалют.
В Казани вечером 24 октября закончился XVI саммит БРИКС, который президент РФ Владимир Путин назвал «кульминацией российского представительства». В общей сложности участие в саммите приняли делегации 35 стран и шести международных организаций. По итогам саммита 13 государств получили статус стран-партнеров объединения. Были обсуждены важные и актуальные темы международной повестки, в том числе военные конфликты, развитие экономики, безопасность и важность диалога.
УЧАСТНИКИ САММИТА И НОВЫЕ ПАРТНЕРЫ БРИКС
Участие в саммите приняли делегации 35 стран и шести международных организаций. Саммит также посетил генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш. В преддверии мероприятия стало известно о том, что президент Бразилии Лула да Силва вынужден был пропустить саммит из-за травмы, а президент Сербии Александр Вучич не смог приехать из-за графика. Сербскую делегацию возглавил премьер Александр Вулин.
Индийский премьер Нарендра Моди провел в Казани два дня – он покинул ее 23 октября. По ходу «БРИКС+» из России также вылетели китайский лидер Си Цзиньпин и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган. Последний был вынужден сократить свой визит из-за произошедшей накануне террористической атаки в Анкаре.
По итогам масштабного события 13 стран получили статус партнера объединения. При этом полноправными членами БРИКС эти страны пока называться не могут: их статус говорит о хорошо налаженных торговых и экономических связях. Новыми партнерами БРИКС стали Алжир, Белоруссия, Боливия, Вьетнам, Индонезия, Казахстан, Куба, Малайзия, Нигерия, Таиланд, Турция, Уганда и Узбекистан. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил РИА Новости, что несколько расстроен тем, что его страна не стала полноправным членом объединения.
Свыше 30 стран мира в той или иной форме выразили интерес к сотрудничеству с БРИКС, однако действующие члены организации решили повременить с дальнейшим расширением.
Владимир Путин отметил, что теперь БРИКС – это организация, а не просто объединение или клуб по интересам. По его словам, «это очевидный факт». Также Путин назвал саммит «кульминацией российского представительства».
«Нужно теперь структурировать работу этой организации, и, конечно, мы с коллегами будем думать над этим и занимаемся этим. Но в то же время нам не хотелось бы излишне забюрократизировать работу этой организации», – сказал глава государства.
Координатор Конгресса по правам человека стран Центральной Азии, бывший омбудсмен Киргизии, политолог, правозащитник Турсунбек Акун на саммите в разговоре с НСН выразил уверенность, что в течение пяти лет БРИКС станет мировой и влиятельной организацией, которая сможет заменить ООН.
«БРИКС уже меняет ход истории, к нему присоединяется много стран. Он опережает и «Большую семерку», и «Большую двадцатку». В перспективе БРИКС заменит Организацию Объединенных Наций, потому что ООН сейчас ничего не делает, решения Совбеза ООН не выполняются. Решения БРИКС будут выполняться, потому что это равноправное партнерство. Никто не диктует, все демократично и решается на уровне диалога и консолидации. Это главное. Я думаю, что в течение пяти лет БРИКС станет огромной мировой, влиятельной организацией и все будут смотреть не на ООН, а на решения БРИКС», – сказал Акун.
КЛЮЧЕВЫЕ ДОГОВОРЕННОСТИ
По результатам двух заседаний с участием девяти стран-участниц – в узком составе и с участием делегаций – главы стран и правительств приняли декларацию «Укрепление многосторонности для справедливого глобального развития и безопасности». Документ изложен на 43-страницах и имеет 134 пункта. Он стал самой большой итоговой декларацией в истории саммитов БРИКС.
Ключевой акцент в документе сделан на трех направлениях – политике и безопасности, экономике и финансах, культурных и гуманитарных связях. Хотя по многим пунктам участники согласовали достаточно общие фразы, в тексте упоминается ближневосточный, украинский и другие конфликты, а также призывы к реформированию международных институтов, прежде всего – ООН.
Также в итоговой декларации представители стран-участниц БРИКС, в частности, договорились упрощать процедуры торговли между государствами, приветствовали создание новой инвестиционной платформы, поддержали инициативу РФ о создании Зерновой биржи с охватом и других секторов сельского хозяйства в будущем. Также государства договорились изучить возможность создания независимой трансграничной расчетно-депозитарной инфраструктуры BRICS Clear, призвали к реформе Бреттон-Вудских институтов за счет расширения вклада развивающихся стран в мировую экономику и выступили за предотвращение гонки вооружений в космосе.
В БРИКС напомнили о важности национальных позиций в отношении конфликта на Украине, а также выступили за его скорейшее урегулирование посредством диалога и дипломатии.
«Мы напоминаем о национальных позициях в отношении ситуации на Украине и вокруг нее. Мы с удовлетворением отмечаем соответствующие предложения о посредничестве и добрых услугах, призванные обеспечить мирное урегулирование конфликта посредством диалога и дипломатии», - говорится в документе.
Владимир Путин отметил, что декларация фиксирует итоги саммита и всего российского председательства в объединении. Он подчеркнул, что страны БРИКС выступили с созвучными позициями по большинству вопросов повестки. Принятую декларацию, указывал президент, планируют распространить в ООН.
Бывший член парламента Великобритании и глава «Партии рабочих» Джордж Галлоуэй на полях саммита заявил корреспонденту НСН, что западные СМИ хотели бы игнорировать БРИКС и саммит объединения в Казани, однако не могут этого сделать из-за его успеха.
«Успех саммита БРИКС можно оценить по гневу западных СМИ, которые пытались игнорировать существование объединения и проведение саммита в принципе. Теперь они извергают свою желчь в отношении саммита и его обсуждений. Именно это и является успехом мероприятия. Западные СМИ просто не могут игнорировать это. Я думаю, что саммит прошел отлично. Был брошен вызов однополярному миру, эра гегемонии Соединенных Штатов и доллара подходит к концу», – сказал он.
ОБЩАЯ ПЛАТЕЖНАЯ СИСТЕМА БРИКС
Владимир Путин отметил, что государства БРИКС пока не создают «альтернативы SWIFT» в рамках объединения, имеющихся инструментов достаточно.
«Что касается SWIFT и каких-то альтернатив, мы не создаем никому никаких альтернатив, но, тем не менее, это вопрос очень важный на сегодняшний день», – сказал он.
По словам главы государства, одной из проблем являются расчеты, поэтому страны БРИКС идут по пути нацвалют.
«Но какой-то отдельной общей системы мы пока не изобретаем. Того, что есть, в принципе достаточно», – добавил он.
Ранее, в июне, замминистра финансов РФ Иван Чебесков в разговоре с «Известиями» сообщал, что РФ вместе с центральными банками стран БРИКС прорабатывает запуск платформы BRICS Bridge для расчетов в национальных валютах, в том числе цифровых. По данным газеты Financial Times, BRICS Bridge была одним из главных пунктов повестки саммита в Казани.
Издание указало, что эта система позиционируется как «альтернатива SWIFT, независимая от долларовой системы». По его данным, инициатива была всерьез воспринята официальными лицами центральных банков стран Запада, присутствовавшими на встречах МВФ и Всемирного банка в Вашингтоне.
Бразильский журналист, специалист в мировой экономике и международных отношения хПепе Эскобар в разговоре с НСН отмечал, что для реализации платежной системы BRICS Bridge страны участницы должны определиться с платежной единицей, пока есть идея производить взаиморасчеты на 40% в золоте и на 60% - в валюте других стран.
В свою очередь экс-глава Центробанка Сергей Дубинин в интервью НСН ранее отмечал, что технически создать общую систему расчетов между странами БРИКС несложно, однако она будет нести собой риски вторичных санкций для банков стран объединения, а также валютные риски. В таком случае нужно создавать новые изолированные банки, предупреждал он.
«Технически это сделать несложно. Но возникает вопрос, какой набор валют или мультивалютный портфель расчетных единиц согласны будут использовать участники. Если система будет функционировать, она позволит как-то обойти санкции Запада, но не все. Потому что вторичные санкции могут быть распространены западными странами на недружественные, на те банки, которые будут использовать подобную систему. Либо надо тогда создавать специальные банковские учреждения, которые вообще не были бы заинтересованы в расчетах в долларах, евро или даже в японских йенах. То есть, это должна быть совсем изолированная система», - говорил он.
КОНФЛИКТ НА УКРАИНЕ, ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ НАТО И ПЕРЕГОВОРЫ
Тема конфликта на Украине поднималась на саммите несколько раз. Си Цзиньпин в ходе своих выступлений подчеркивал необходимость предотвратить дальнейшую эскалацию боевых действий между РФ и Украиной, а также напомнил о совместной китайско-бразильской мирной инициативе.
В свою очередь бразильский президент заявил о недопущении дальнейшей эскалации и необходимости начать мирные переговоры. Со своей стороны, президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев выразил поддержку мирному плану, предложенному Китаем и Бразилией. Генсек ООН призвал к мирному урегулированию украинского конфликта на основе Устава всемирной организации, резолюций Генеральной Ассамблеи и международного права.
На итоговой пресс-конференции Владимир Путин заявил, что нежелание Украины начать переговорный процесс связано с тем, что такой шаг повлек бы за собой отмену военного положения и необходимость провести выборы, тогда как нападение на Курскую область – это попытка продемонстрировать администрации США, что их вложения в Украину «не напрасны».
«Украину используют для создания критических угроз безопасности России, игнорируя при этом наши жизненные интересы. А сейчас и вообще не скрывают цель нанести нашей стране стратегическое поражение», – сказал он.
По словам Путина, Москва готова рассматривать любые варианты мирных договоренностей с Киевом для урегулирования украинского кризиса исходя из реалий на земле, но «не готова ни на что другое». Президент заявил, что сегодня армия России движется вперед на всех участках линии соприкосновения в зоне спецоперации, а в Курской области окружены порядка двух тысяч военных.
Кроме того, Путин назвал несправедливым расширение Североатлантического альянса, а на вопрос о якобы имевших место угрозах со стороны кандидата в президенты США Дональда Трампа «ударом по Москве» ответил, что угрожать России бессмысленно.
БРИКС – межгосударственное объединение, созданное в 2006 году Россией, Китаем, Индией и Бразилией, в 2011-м в него вошла ЮАР. С начала 2024 года к группе присоединились Египет, Эфиопия, Иран, ОАЭ и Саудовская Аравия, передает «Радиоточка НСН».
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