В МИД Индонезии заявили о желании присоединиться к БРИКС

«Министр иностранных дел Сугионо на саммите "БРИКС плюс" выразил намерение Индонезии присоединиться к БРИКС», — отметили в МИД.

Как подчеркнуло индонезийское внешнеполитическое ведомство, членство в объединении будет означать, что страна «укрепляет позиции в качестве моста между развитыми и развивающимися странами» и привержена укреплению продовольственной безопасности, энергоустойчивости, сокращению бедности на Глобальном Юге. В то же время Индонезия продолжит участвовать в различных форумах, в том числе Группе двадцати и Группе семи.

Саммит БРИКС прошел в Казани 22-24 октября, напоминает РЕН ТВ.

