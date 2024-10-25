В МИД Индонезии заявили о желании присоединиться к БРИКС
Индонезия планирует присоединиться к БРИКС. Об этом говорится в заявлении министерства страны по итогам саммита объединения в Казани.
«Министр иностранных дел Сугионо на саммите "БРИКС плюс" выразил намерение Индонезии присоединиться к БРИКС», — отметили в МИД.
Как подчеркнуло индонезийское внешнеполитическое ведомство, членство в объединении будет означать, что страна «укрепляет позиции в качестве моста между развитыми и развивающимися странами» и привержена укреплению продовольственной безопасности, энергоустойчивости, сокращению бедности на Глобальном Юге. В то же время Индонезия продолжит участвовать в различных форумах, в том числе Группе двадцати и Группе семи.
Саммит БРИКС прошел в Казани 22-24 октября, напоминает РЕН ТВ.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru