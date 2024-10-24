ВЦИОМ: Большинство россиян считают БРИКС началом формирования нового миропорядка

Отмечается, что объединении не знают лишь 17% опрошенных. Участие России в альянсе считают правильным 82% респондентов, а 68% заявили о его существенном влиянии на мировую экономику.

Кроме того, большинство россиян (78%) считают БРИКС первым этапом формирования нового миропорядка.

«Россияне воспринимают БРИКС прежде всего как пространство взаимовыгодного экономического взаимодействия... Перспективные и текущие оценки... и надежды на положительный эффект для страны бесспорно высоки», - заключил Мамонов.

Ранее лидер партии ЛДПР Леонид Слуцкий заявил корреспонденту НСН, что саммит БРИКС в Казани является знаковым мероприятием, которое поднимет организацию на новый, более высокий уровень.

