«На 40% в золоте»: Эскобар раскрыл детали платежной системы BRICS Bridge
Сейчас странам БРИКС необходимо установить платежную единицу системы BRICS Bridge, а затем тщательно ее протестировать, заявил НСН Пепе Эскобар.
Для реализации платежной системы BRICS Bridge страны участницы должны определиться с платежной единицей, пока есть идея производить взаиморасчеты на 40% в золоте и на 60% - в валюте других стран. Об этом в беседе с корреспондентом НСН рассказал геополитик, бразильский журналист, специалист в мировой экономике и международных отношениях Пепе Эскобар.
«Система BRICS Bridge была вдохновлена платежной системой MBridge, которая уже внедрена, например, в Китае, Гонконге, Таиланде и в некоторых областях ОАЭ. Например, Таиланд закупает нефть у ОАЭ, но они не платят за это в батах, а используют MBridge. Так что подобная валюта может быть очень полезна странам БРИКС, особенно в вопросах продажи и закупки странами БРИКС электроэнергии, природных ресурсов. И тогда не нужно, например, использовать индийские рупии за оплату нефти из РФ, как это происходит сейчас во взаиморасчетах между Россией и Индией. Этот вопрос очень серьезный, он обсуждается, но там все еще много деталей. Основная проблема - это MBridge, которая была разработана Банком международных расчётов, к ней также причастен Европейский центральный банк и Международный валютный фонд. Поэтому страны БРИКС сейчас должны создать систему, которую они будут полностью контролировать», - рассказал он.
Эскобар отметил, что для Китая важно, чтобы эта платежная система была тщательно проработана, чтобы избежать санкций со стороны США.
«Пока что идут переговоры Минфина РФ и Минфина Китая о том, как это будет контролироваться, также необходимо установить валютную единицу BRICS Bridge, решить, сколько она будет стоить. Сейчас крупные российские компании должны опробовать эту систему и проверить, как она работает. Китаю нравится эта идея, однако нужно все тщательно проработать, чтобы им избежать санкций со стороны США. Для Китая это серьезные опасения, так как их экономика тесно связана с экономикой США», - пояснил он.
Журналист не стал рассуждать о конкретных сроках, когда система BRICS Bridge могла бы быть запущена, однако отметил, что пока есть идея расчетов в золоте и частично – в валюте других стран.
«Я бы не хотел комментировать какие-либо сроки, так как сейчас необходимо понять, как реализовать эту платежную систему. Сейчас уже 90% расчетов между Россией и Китаем осуществляются уже не в долларах. Так что альтернативная платежная система уже действует. Они используют рубли и юани. Может быть, мы сможем использовать валюты всех стран-участниц. Что касается валюты, пока есть мысли, чтобы она на 40% была представлена в золоте и на 60% - валютами других стран БРИКС», - подытожил он.
Ранее бывший советник президента по политическим вопросам, политолог Сергей Станкевич на полях саммита БРИКС в Казани заявил корреспонденту НСН, что новая платежная система Bridge BRICS будет внедряться уже в ближайшие месяцы.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Путин: Саммит БРИКС в Казани успешно завершился
- Путин рассказал о вступлении в БРИКС новых членов
- Компания Лерчек «Би Фит» подала иск на 3,4 млн рублей против маркетплейса
- Власти Тверской области назвали причину отмены концерта группы «Звери»
- Силуанов предупредил об ответе РФ на использование замороженных активов
- Продюсер Бабичев назвал причину популярности Полины Гагариной
- Роспотребнадзор нашел нарушения в работе выпускавшей зефир фабрики «Сокол»
- В Норвегии поезд сошел с рельсов
- «Уперся напрочь»: Лукашенко заявил, что Зеленский не хочет мира
- Лукашенко: Белоруссия стала государством-партнером БРИКС
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru