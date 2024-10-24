«На 40% в золоте»: Эскобар раскрыл детали платежной системы BRICS Bridge

«Система BRICS Bridge была вдохновлена платежной системой MBridge, которая уже внедрена, например, в Китае, Гонконге, Таиланде и в некоторых областях ОАЭ. Например, Таиланд закупает нефть у ОАЭ, но они не платят за это в батах, а используют MBridge. Так что подобная валюта может быть очень полезна странам БРИКС, особенно в вопросах продажи и закупки странами БРИКС электроэнергии, природных ресурсов. И тогда не нужно, например, использовать индийские рупии за оплату нефти из РФ, как это происходит сейчас во взаиморасчетах между Россией и Индией. Этот вопрос очень серьезный, он обсуждается, но там все еще много деталей. Основная проблема - это MBridge, которая была разработана Банком международных расчётов, к ней также причастен Европейский центральный банк и Международный валютный фонд. Поэтому страны БРИКС сейчас должны создать систему, которую они будут полностью контролировать», - рассказал он.

Эскобар отметил, что для Китая важно, чтобы эта платежная система была тщательно проработана, чтобы избежать санкций со стороны США.

«Пока что идут переговоры Минфина РФ и Минфина Китая о том, как это будет контролироваться, также необходимо установить валютную единицу BRICS Bridge, решить, сколько она будет стоить. Сейчас крупные российские компании должны опробовать эту систему и проверить, как она работает. Китаю нравится эта идея, однако нужно все тщательно проработать, чтобы им избежать санкций со стороны США. Для Китая это серьезные опасения, так как их экономика тесно связана с экономикой США», - пояснил он.

Журналист не стал рассуждать о конкретных сроках, когда система BRICS Bridge могла бы быть запущена, однако отметил, что пока есть идея расчетов в золоте и частично – в валюте других стран.