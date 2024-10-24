«На 40% в золоте»: Эскобар раскрыл детали платежной системы BRICS Bridge

Сейчас странам БРИКС необходимо установить платежную единицу системы BRICS Bridge, а затем тщательно ее протестировать, заявил НСН Пепе Эскобар.

Для реализации платежной системы BRICS Bridge страны участницы должны определиться с платежной единицей, пока есть идея производить взаиморасчеты на 40% в золоте и на 60% - в валюте других стран. Об этом в беседе с корреспондентом НСН рассказал геополитик, бразильский журналист, специалист в мировой экономике и международных отношениях Пепе Эскобар.

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«Система BRICS Bridge была вдохновлена платежной системой MBridge, которая уже внедрена, например, в Китае, Гонконге, Таиланде и в некоторых областях ОАЭ. Например, Таиланд закупает нефть у ОАЭ, но они не платят за это в батах, а используют MBridge. Так что подобная валюта может быть очень полезна странам БРИКС, особенно в вопросах продажи и закупки странами БРИКС электроэнергии, природных ресурсов. И тогда не нужно, например, использовать индийские рупии за оплату нефти из РФ, как это происходит сейчас во взаиморасчетах между Россией и Индией. Этот вопрос очень серьезный, он обсуждается, но там все еще много деталей. Основная проблема - это MBridge, которая была разработана Банком международных расчётов, к ней также причастен Европейский центральный банк и Международный валютный фонд. Поэтому страны БРИКС сейчас должны создать систему, которую они будут полностью контролировать», - рассказал он.

Эскобар отметил, что для Китая важно, чтобы эта платежная система была тщательно проработана, чтобы избежать санкций со стороны США.

«Пока что идут переговоры Минфина РФ и Минфина Китая о том, как это будет контролироваться, также необходимо установить валютную единицу BRICS Bridge, решить, сколько она будет стоить. Сейчас крупные российские компании должны опробовать эту систему и проверить, как она работает. Китаю нравится эта идея, однако нужно все тщательно проработать, чтобы им избежать санкций со стороны США. Для Китая это серьезные опасения, так как их экономика тесно связана с экономикой США», - пояснил он.

Журналист не стал рассуждать о конкретных сроках, когда система BRICS Bridge могла бы быть запущена, однако отметил, что пока есть идея расчетов в золоте и частично – в валюте других стран.

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«Я бы не хотел комментировать какие-либо сроки, так как сейчас необходимо понять, как реализовать эту платежную систему. Сейчас уже 90% расчетов между Россией и Китаем осуществляются уже не в долларах. Так что альтернативная платежная система уже действует. Они используют рубли и юани. Может быть, мы сможем использовать валюты всех стран-участниц. Что касается валюты, пока есть мысли, чтобы она на 40% была представлена в золоте и на 60% - валютами других стран БРИКС», - подытожил он.

Ранее бывший советник президента по политическим вопросам, политолог Сергей Станкевич на полях саммита БРИКС в Казани заявил корреспонденту НСН, что новая платежная система Bridge BRICS будет внедряться уже в ближайшие месяцы.

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ФОТО: Александр Манзюк / ТАСС
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