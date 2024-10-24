«Не могут игнорировать»: Успех БРИКС оценили по гневу западных СМИ
Западные СМИ извергают свою желчь в отношении саммита БРИКС, потому что не могут его игнорировать, это и есть успех, сказал корреспонденту НСН Джордж Галлоуэй.
Западные СМИ хотели бы игнорировать БРИКС и саммит БРИКС в Казани, однако они не могут этого сделать, заявил корреспонденту НСН бывший член парламента Великобритании и глава «Партии рабочих» Джордж Галлоуэй на полях саммита.
«Успех саммита БРИКС можно оценить по гневу западных СМИ, которые пытались игнорировать существование объединения и проведение саммита в принципе. Теперь они извергают свою желчь в отношении саммита и его обсуждений. Именно это и является успехом мероприятия. Западные СМИ просто не могут игнорировать это. Я думаю, что саммит прошел отлично. Был брошен вызов однополярному миру, эра гегемонии Соединенных Штатов и доллара подходит к концу», - сказал собеседник НСН.
Ранее координатор Конгресса по правам человека стран Центральной Азии, бывший омбудсмен Киргизии, политолог, правозащитник Турсунбек Акун заявил корреспонденту НСН, что в течение пяти лет БРИКС станет мировой и влиятельной организацией, которая сможет заменить ООН.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru