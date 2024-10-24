«Не могут игнорировать»: Успех БРИКС оценили по гневу западных СМИ

В Госдуме сообщили о деле об ОПГ против бывшего премьера Самарской области Путин: Участники БРИКС настроены на скорейшее завершение конфликта на Украине Силуанов предупредил об ответе РФ на использование замороженных активов Летевший из Сочи самолет совершил экстренную посадку в Астрахани Сборная РФ сыграет с Сирией в Волгограде 19 ноября