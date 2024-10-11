Экс-глава ЦБ Дубинин назвал риски для стран БРИКС из-за общей платежной системы

Технически создать общую систему расчетов между странами БРИКС несложно, однако она будет нести собой риски вторичных санкций для банков стран объединения, а также валютные риски, заявил экс-глава Центробанка Сергей Дубинин в интервью НСН. По его словам, чтобы обойти западные санкции, странам нужно будет создавать новые «изолированные» банки, которым будет все равно на расчеты в долларах.

Ранее российские финансовые власти и эксперты представили свое видение системы расчетов между странами БРИКС, которая предполагает проведение платежей в нацвалютах между местными банками и налаживание прямых связей между центральными банками стран содружества. Предложения отражены в докладе по совершенствованию международной валютно-финансовой системы, подготовленном Минфином, Центральным банком и консалтинговой компанией «Яков и партнеры». Дубинин перечислил сложности реализации такой системы.