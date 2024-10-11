Экс-глава ЦБ Дубинин назвал риски для стран БРИКС из-за общей платежной системы
В первую очередь проблемы могут возникнуть с Китаем, поскольку страна имеет жесткое валютное регулирование, отметил в эфире НСН экс-глава ЦБ Сергей Дубинин.
Технически создать общую систему расчетов между странами БРИКС несложно, однако она будет нести собой риски вторичных санкций для банков стран объединения, а также валютные риски, заявил экс-глава Центробанка Сергей Дубинин в интервью НСН. По его словам, чтобы обойти западные санкции, странам нужно будет создавать новые «изолированные» банки, которым будет все равно на расчеты в долларах.
Ранее российские финансовые власти и эксперты представили свое видение системы расчетов между странами БРИКС, которая предполагает проведение платежей в нацвалютах между местными банками и налаживание прямых связей между центральными банками стран содружества. Предложения отражены в докладе по совершенствованию международной валютно-финансовой системы, подготовленном Минфином, Центральным банком и консалтинговой компанией «Яков и партнеры». Дубинин перечислил сложности реализации такой системы.
«Технически это сделать несложно. Но возникает вопрос, какой набор валют или мультивалютный портфель расчетных единиц согласны будут использовать участники. Здесь это сложность, однозначного ответа нет, потому что при использовании любого такого набора национальных валют возникают дополнительные валютные риски. Как показал опыт расчетов с использованием в том числе рупий при продаже и поставках нефтепродуктов в Индию, происходит тупик – что делать потом с этой неконвертируемой свободно валютой? И к свободно конвертируемой валюте не относится ни одна из национальных валют стран БРИКС», – сказал Дубинин.
Он отметил, что в первую очередь проблемы могут возникнуть с Китаем, поскольку страна имеет жесткое валютное регулирование.
«По крупнейшим странам… Китай имеет очень жесткое валютное регулирование. Там есть внутренние реминги валюты, так называемые народные деньги. И есть внешний онлайн юань, который чаще используется для международных расчетов. Переход даже одного в другое – это только с разрешения и соответственно по определенному курсу. Это просто как пример. Поэтому проблема обеспечения ликвидности и добровольное согласие страны использовать такой набор валют взаимных расчетов – непростая задача», – указал собеседник НСН.
Кроме того, по словам Дубинина, чтобы обойти западные санкции, странам БРИКС нужно будет создавать новые «изолированные» банки, которым будет все равно на расчеты в долларах.
«Если система будет функционировать, она позволит как-то обойти санкции Запада, но не все. Потому что вторичные санкции могут быть распространены западными странами на недружественные, на те банки, которые будут использовать подобную систему. Либо надо тогда создавать специальные банковские учреждения, которые вообще не были бы заинтересованы в расчетах в долларах, евро или даже в японских йенах. То есть, это должна быть совсем изолированная система. И тогда этим банкам будет все равно, будут ли вторичные санкции применяться. Непростая задачка… А главное, что в такой ликвидности очень сложно работать. Риск санкций для любого банка остается», – резюмировал экс-глава Банка России.
По словам партнера-эксперта «Яков и партнеры» Ильи Иванинского, в случае реализации комплекса предлагаемых мер страны БРИКС смогут сэкономить до $30 млрд, а дополнительный рост их экономик может составить до одного процентного пункта. Ранее министр финансов РФ Антон Силуанов заявил, что страны – члены БРИКС аккуратно подходят к российским инициативам по международным расчетам, поскольку не сталкивались с санкциями.
На прошлой неделе, 5 октября, президент РФ Владимир Путин заявил, что в настоящий момент БРИКС необходимо наладить систему расчетов в нацвалютах и финансовую логистику, а не создавать единую валюту. Он отмечал, что создание единой валюты БРИКС теоретически возможно, но для этого сначала надо добиться «паритета в развитии экономик» стран, передает «Радиоточка НСН».
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