«Сидят за одним столом»: Саммит БРИКС смог объединить конфликтующие страны
Победа саммита БРИКС заключается в том, что он смог собрать всех тех, кто не хочет быть под пятой Соединенных Штатов, сказал корреспонденту НСН Антон Верницкий.
Благодаря БРИКС за одним столом сидели представители стран, отношения которых довольно натянутые, но эти люди адекватно общались на экономические темы, сказал корреспонденту НСН на полях саммита в Казани журналист Дирекции информационных программ Первого канала Антон Верницкий.
«То, что на саммит в Казань приехали такие люди, как лидеры Турции, Саудовской Аравии, то, что вообще такое количество стран приняло участие в этом форуме, конечно, является победой всего БРИКС. Она заключается в том, что экономическое объединение смогло собрать всех тех, кто не хочет быть под пятой США. Таких стран очень много. Никакой изоляции у нас нет, сегодня такое количество стран находятся рядом с нами, в том числе и турки, которые состоят в НАТО. На саммит БРИКС также приехали страны, у которых между собой натянутые отношения. Тем не менее, представители Армении и Азербайджана сидят за одним столом и вполне адекватно общаются друг с другом. То же самое происходит с Пакистаном и Индией, Венесуэлой и Бразилией. Таким образом, саммит БРИКС свою задачу выполнил. Думаю, до конца года мы еще увидим новых членов объединения», - отметил Верницкий.
Он также рассказал о том, как принимал участие в эксперименте платежной системы BRICS Bridge.
«Пока по поводу платежной системы BRICS Bridge пока особо ничего неизвестно. Когда я был на деловом форуме, я поучаствовал в эксперименте. Там журналистам раздавали карточки, на которых было 500 рублей. Вот я тогда пошел в сувенирную лавку, провел некий манипуляции с QR-кодом, продавщица продала мне замечательную матрешку и сказала, что если бы на карте лежали не рубли, а любая другая валюта стран БРИКС, то я мог бы купить матрешку и на эти деньги. Президент сказал, что мы не строим альтернативу SWIFT, мы просто пытаемся расплачиваться друг с другом в национальных валютах. Например, с Китаем у нас процессы расчетов вообще хорошо идут, с Турцией частично», - сказал собеседник НСН.
Он назвал приезд генерального секретаря ООН Антониу Гутерриша на саммит БРИКС политической поддержкой.
«Визит Гутерриша в свою очередь, думаю, означает политическую поддержку. Может, он и что-то с собой привез, мы же не знаем кулуарных разговоров. То, что это является политической поддержкой – просто факт. Не поехал же он на другой саммит, он приехал именно сюда», - отметил Верницкий.
Ранее советник президента России, ответственный секретарь Организационного комитета Росконгресса Антон Кобяков сказал корреспонденту НСН, что приезд Гутерриша на саммит БРИКС говорит о том, что руководство ООН «держит руку на пульсе» в отношении России.
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