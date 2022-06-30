Кабмин предложил обеспечивать армию при проведении операций за рубежом

Законопроект об обеспечении российской армии при проведении операций за границей внесен кабмином на рассмотрение Госдумой.

В документе указывается, что в ходе операций растет необходимость ремонта вооружения и предоставления армии материально-технических средств. В частности указывается повышение данной необходимости в условиях санкций.

Так, кабмин предлагает предоставить ему право вводить специальные экономические меры, в том числе дозагрузку производственных мощностей организаций ОПК и организацию ресурсного обеспечения поставок в рамках оборонного заказа.

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ФОТО: РИА Новости / Владимир Федоренко
ТЕГИ:Госдума
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