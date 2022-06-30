Кабмин предложил обеспечивать армию при проведении операций за рубежом
Законопроект об обеспечении российской армии при проведении операций за границей внесен кабмином на рассмотрение Госдумой.
В документе указывается, что в ходе операций растет необходимость ремонта вооружения и предоставления армии материально-технических средств. В частности указывается повышение данной необходимости в условиях санкций.
Так, кабмин предлагает предоставить ему право вводить специальные экономические меры, в том числе дозагрузку производственных мощностей организаций ОПК и организацию ресурсного обеспечения поставок в рамках оборонного заказа.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
18,4 млн+3 106 / сут.
Умерли
381 тыс.+56 / сут.
Выздоровели
17,9 млн+3 255 / сут.
- Пушилин пообещал ускорить спецоперацию после взятия Лисичанска
- Кабмин предложил обеспечивать армию при проведении операций за рубежом
- Шотландия и Уэльс недовольны необходимостью финансировать Украину
- В России временно запретили экспорт кормовых аминокислот, риса и рисовой крупы
- СМИ: Роскомнадзор хочет ограничить работу еще семи VPN-сервисов
- Столтенберг: цена поддержки Украины гораздо ниже цены отсутствия поддержки
- Путин анонсировал новое выступление по развитию ситуации в мире
- Акционеры «Роснефти» утвердили новый совет директоров
- Песков заявил, что РФ примет участие в G20 в любом формате
- Белоруссия ввела безвизовый режим с Польшей
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru