Кабмин ФРГ рассказал о реакции Меркель на блокировку Трампа в Twitter
Официальный представитель кабмина ФРГ Штеффен Зайберт заявил, что канцлер ФРГ Ангела Меркель считает проблематичной блокировку аккаунта президента США Дональда Трампа, сообщает ТАСС.
Зайберт отметил, что выражение собственного мнения «относится к элементарным свободам» и нельзя ограничивать её «по решению руководства платформ в соцмедиа».
«Это право может быть ограничено, но на основании законов и в рамках того, что определяют законодатели», - подчеркнул Зайберт, добавив, что ответственность за содержание постов несут владельцы и модераторы соцсетей.
Ранее Twitter объявил о вечной блокировке аккаунта Трампа из-за штурма Капитолия сторонниками действующего президента США. В компании объяснили свои действия опасениями «риском дальнейшего подстрекательства к насилию», сообщает телеканал «360».
После блокировки сторонники Трампа стали массово отказываться от использования Twitter, а акции компании подешевели.
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