СМИ: На Украине увидели в письме конгрессменов Байдену сигнал для Путина

Украина увидела в письме конгрессменов к президенту США Джо Байдену с призывом к дипломатии с Россией «обнадеживающий сигнал» для российского лидера Владимира Путина. Об этом пишет The Washington Post.

Ранее 30 законодателей-демократов из палаты представителей выступили с инициативой об изменении подхода к украинскому кризису и возобновлении переговорного процесса с РФ, напоминает телеканал «360». Однако позже конгрессмены отозвали письмо.

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Как пишет The Washington Post со ссылкой на источник, обращение законодателей усугубляет растущее беспокойство Киева по поводу сохранения поддержки со стороны США. Отмечается, что опасения украинской стороны вызваны в том числе заявлениями о сокращении Вашингтоном помощи в случае победы республиканцев на выборах в конгресс.

По словам другого собеседника издания, Киев боится вовлечения во внутренние дела США после попытки импичмента экс-президента США Дональда Трампа. Источник указал, что Украина «не встает между республиканцами и демократами», отмечает РЕН ТВ.

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ФОТО: kremlin.ru
ТЕГИ:УкраинаДжо БайденВладимир Путин
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