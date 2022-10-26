СМИ: На Украине увидели в письме конгрессменов Байдену сигнал для Путина
Украина увидела в письме конгрессменов к президенту США Джо Байдену с призывом к дипломатии с Россией «обнадеживающий сигнал» для российского лидера Владимира Путина. Об этом пишет The Washington Post.
Ранее 30 законодателей-демократов из палаты представителей выступили с инициативой об изменении подхода к украинскому кризису и возобновлении переговорного процесса с РФ, напоминает телеканал «360». Однако позже конгрессмены отозвали письмо.
Как пишет The Washington Post со ссылкой на источник, обращение законодателей усугубляет растущее беспокойство Киева по поводу сохранения поддержки со стороны США. Отмечается, что опасения украинской стороны вызваны в том числе заявлениями о сокращении Вашингтоном помощи в случае победы республиканцев на выборах в конгресс.
По словам другого собеседника издания, Киев боится вовлечения во внутренние дела США после попытки импичмента экс-президента США Дональда Трампа. Источник указал, что Украина «не встает между республиканцами и демократами», отмечает РЕН ТВ.
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