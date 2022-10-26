СМИ: На Украине увидели в письме конгрессменов Байдену сигнал для Путина

Украина увидела в письме конгрессменов к президенту США Джо Байдену с призывом к дипломатии с Россией «обнадеживающий сигнал» для российского лидера Владимира Путина. Об этом пишет The Washington Post.

Ранее 30 законодателей-демократов из палаты представителей выступили с инициативой об изменении подхода к украинскому кризису и возобновлении переговорного процесса с РФ, напоминает телеканал «360». Однако позже конгрессмены отозвали письмо.