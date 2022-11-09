СМИ: республиканцы побеждают на выборах в палату представителей
Республиканцы обгоняют демократов на выборах в палату представителей Конгресса Соединенных Штатов и идут с ними практически вровень по числу мест в сенате, сообщает CNN.
Дальнейший подсчет голосов не повлияет на исход выборов. Согласно данным телеканала, кандидаты от республиканской оппозиции набрали 60 мест в палате представителей против 28 у демократов — однопартийцев главы государства Джо Байдена. Для контроля над палатой одной из партий необходимо получить 218 мест из 435. В Сенате, который переизбирается на треть, демократы пока имеют 36 мест против 35 у республиканцев. Чтобы взять верхнюю палату Конгресса под свой контроль, оппозиции требуется 51 место, правящей партии – 50.
Ранее экс-глава Белого дома Дональд Трамп в соцсети Truth Social сообщил о массовых сбоях в ходе промежуточных выборов в разных городах, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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