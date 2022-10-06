Медведев назвал Зеленского идиотом после заявления о ядерном ударе по РФ

Зампред Совбеза РФ Медведев назвал украинского лидера Владимира Зеленского идиотом после его требования нанести превентивный ядерный удар по территории РФ.

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«Этому идиоту психиатры должны сделать превентивную трепанацию черепа», - написал он в телеграм.

Как считает Медведев, украинский президент может «натворить больших бед для своего народа и остальных».

Ранее Зеленский призвал НАТО нанести превентивный ядерный удар по России, сообщал Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Екатерина Штукина
ТЕГИ:Владимир ЗеленскийДмитрий Медведев
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