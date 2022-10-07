Слуцкий ответил на слова Зеленского о превентивных ударах по России

Западным странам пора унять «наркотические фантазии своей слетевшей с катушек марионетки», заявил в Telegram лидер ЛДПР Леонид Слуцкий.

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Так он прокомментировал заявление украинского лидера Владимира Зеленского о превентивных ударах по России.

«Постоянные члены Совбеза ООН… подписали в начале года заявление о том, что атомная война никогда не должна быть развязана и победителей быть в ней не может. Россия остается ему привержена. Надеемся на трезвомыслие остальных подписантов. Да, и Западу пора уже наконец унять наркотические фантазии своей слетевшей с катушек марионетки», - считает парламентарий.

Слуцкий отмечает, что Зеленский находится в агонии.

Ранее в ООН сообщили, что позиция организации о неприемлемости, в том числе дискуссии о ядерном конфликте остается прежней. Таким образом там ответили на слова Зеленского об ударе по РФ, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Владимир Федоренко
ТЕГИ:Ядерный УдарУкраинаВладимир ЗеленскийЛеонид Слуцкий
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