Грузинских снайперов на Майдане-2014 предложили считать выдумкой Кремля
Участие грузинских снайперов в расстреле людей на Майдане в Киеве в 2014 году сторонники экс-президента Украины Петра Порошенко попросили назвать выдумкой Кремля. С таким предложением они обратились к грузинскому генералу, экс-командиру батальона «Аваза» («Пантера») Тристану Цителашвили, сообщает Украина.ру.
Цителашвили утверждает, что с идеей представить участие грузинский снайперов в расстреле участников Майдана как идею Кремля, к нему обратился лидер грузинской диаспоры в Киеве. Это произошло после того, как на площади украинской столицы был открыт огонь. Генерал признался, что ему в обмен на эту ложь предложили безопасный приезд в Киев и «красивую жизнь».
Напомним, что в феврале 2014 года на Майдане произошло убийство людей. Обвинения в личном участии в расстрелах предъявлены экс-главе комитета Верховной рады Украины по вопросам национальной безопасности и обороны Сергею Пашинскому и нардепу Владимиру Парасюку одним из грузинских снайперов - Александром Ревазишвили, отмечает Газета.ru.
Ранее президент международной ассоциации ветеранов спецподразделения «Альфа» Сергей Гончаров в эфире НСН поддержал версию о «грузинских снайперах» на Майдане. Гончаров указал на то, что украинские националисты тоже помогали грузинской армии в августе 2008 года.
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