Грузинских снайперов на Майдане-2014 предложили считать выдумкой Кремля

Цителашвили утверждает, что с идеей представить участие грузинский снайперов в расстреле участников Майдана как идею Кремля, к нему обратился лидер грузинской диаспоры в Киеве. Это произошло после того, как на площади украинской столицы был открыт огонь. Генерал признался, что ему в обмен на эту ложь предложили безопасный приезд в Киев и «красивую жизнь».

Напомним, что в феврале 2014 года на Майдане произошло убийство людей. Обвинения в личном участии в расстрелах предъявлены экс-главе комитета Верховной рады Украины по вопросам национальной безопасности и обороны Сергею Пашинскому и нардепу Владимиру Парасюку одним из грузинских снайперов - Александром Ревазишвили, отмечает Газета.ru.

Ранее президент международной ассоциации ветеранов спецподразделения «Альфа» Сергей Гончаров в эфире НСН поддержал версию о «грузинских снайперах» на Майдане. Гончаров указал на то, что украинские националисты тоже помогали грузинской армии в августе 2008 года.

