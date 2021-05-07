Главы МИД РФ и Перу обсудили борьбу с пандемией COVID-19

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров и глава МИД Перу Аллан Вагнер в телефонной беседе обсудили сотрудничество в борьбе с пандемией коронавируса. Об этом сообщает пресс-служба российского внешнеполитического ведомства.

Отмечается, что разговор состоялся по инициативе перуанской стороны.

Как сообщили в МИД РФ, беседа прошла «в доброжелательном и конструктивном ключе». Лавров и Вагнер предметно обсудили актуальные темы сотрудничества двух стран, многосторонних отношений и взаимодействия государств в рамках региона.

«Особый упор был сделан на взаимодействие в борьбе с коронавирусной инфекцией COVID-19», — говорится в сообщении.

