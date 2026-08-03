Герой России Головин рассказал о мерах соцподдержки ветеранов
Герой России Владислав Головин рассказал о комплексной поддержке ветеранов. Она охватывает реабилитацию, оформление документов и трудоустройство.
По словам Головина, важную роль в помощи ветеранам играет фонд «Защитники Отечества». Он оказывает поддержку в самых разных вопросах — от оформления бумаг до поиска работы. Эффективной мерой стала и кадровая программа «Время героев». Она помогает участникам программ подготовиться к работе на руководящих должностях, заявил он в интервью газете «Взгляд».
Отдельный блок, посвящённый поддержке ветеранов и членов их семей, включён в Народную программу партии «Единая Россия». Кроме того, действует партийный проект «Моя карьера с Единой Россией». Он сопровождает человека на всех этапах адаптации — от профориентации и переобучения до поддержки на новом рабочем месте.
Головин подчеркнул, что главная задача — сделать так, чтобы помощь была доступна каждому, независимо от места проживания.
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