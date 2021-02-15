Фонарики Кремлю не помеха. Но и оттепели не предвидится

Акции сторонников оппозиционера Алексея Навального в воскресенье прошли без нарушения закона, а потому вмешательство правоохранительных органов не потребовалось. Так заявил флешмоб с фонариками пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, «традиционно высоко» оценив действия представителей органов правопорядка.

«Все было спокойно. А что касается всех этих акций, фонариков, тот тут движению никто не мешал, никто особо не собирался, не было непосредственного нарушения закона. Да, ходили отдельные люди с фонариками. Может, кто-то влюбленный, кто-то против чего-то протестовал, кто-то просто за компанию, не понимая, зачем фонари зажигать. Но главное – не нарушали закон», – сказал Песков.

В Москве и ряде других городов 14 февраля прошли акции в поддержку Навального, в рамках которых люди выходили вечером во дворы и зажигали фонарики на своих мобильных телефонах.

Объясняться за фото с фонарями пришлось даже заместителю председателя Совета безопасности России Дмитрию Медведеву. Экс-президент России за час до начала акции в поддержку Навального опубликовал в Instagram фотографии уличных фонарей с шапками снега. Многие пользователи соцсети связали это с протестной акцией. «Ошиблись, это в поддержку настоящей русской зимы, борьбы с изменением климата и Греты», – ответил им Медведев.



Законопроект о либерализации Кодекса об административных правонарушениях внесен в Госдуму. Автор инициативы – депутат-единоросс Андрей Барышев. Речь, в частности, идет об отмене административного наказания за организацию так называемых «прогулок» и участие в них, если такое мероприятие формально не подпадает под определение массовой акции.

Кроме того, предлагается исключить нормы КоАП, которые регламентируют наказание за нарушение участниками публичных мероприятий установленного порядка их проведения. Понятие «массового присутствия граждан» не разъясняется в действующем законодательстве, и в результате любое скопление граждан может служить поводом для привлечения к ответственности. Это позволяет «правоохранительным органам действовать на свое усмотрение, что существенно обостряет негатив граждан по отношению к органам власти», говорится в пояснительной записке.

На акциях в поддержку Навального никого не задерживают, Медведев постит фото с фонариками, депутат-единоросс призывает к либерализации КоАП – это что, оттепель во время настоящей русской зимы»? Спокойствие, только спокойствие: думская фракция «Единой России» уже отмежевалась от либеральной идеи своего коллеги. Как заявил первый зампред фракции Андрей Исаев, «с фракцией данный законопроект не был согласован». Стало быть, следует вывод, и перспектив у этой инициативы никаких.

Какая оттепель в середине февраля? Природу не обманешь…

