Facebook заморозил аккаунты Трампа на два года

Компания Facebook продлила блокировку аккаунтов экс-президента США Дональда Трампа на два года, начиная с 7 января 2021 года. Об этом заявил вице-президент Facebook по международным делам и связям с общественностью Ник Клегг.

Клегг в своем сообщении отметил, что совет по надзору за контентом в Facebook счел "бессрочную" блокировку аккаунтов Трампа "неуместным и неопределенным наказанием". По словам вице-президента, руководство компании разработало новые протоколы правоприменения для "таких исключительных нарушений", как этот случай.

По мнению Клегга, два года являются довольно продолжительным сроком, который позволит выдержать паузу для сохранения безопасности после "подстрекательств" Трампа. Целью блокировки в управлении Facebook считают "сдерживание господина Трампа", а также предотвращение подобных поступков в будущем.

Трампа считают виновным в беспорядках, произошедших 6 января этого года в здании Конгресса США в Вашингтоне. Его аккаунты заблокированы в большинстве американских социальных сетей.

