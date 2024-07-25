«Трамп вооружил, Байден ослабил»: Чем кончится война Израиля с ХАМАС

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху неоднократно игнорировал пожелания президента США Джо Байдена по поводу прекращения операции в секторе Газа. В пятницу Нетаньяху встретится Трампом в его резиденции во Флориде. Трамп заявил, что во время его президентства «у нас был мир и стабильность в регионе», и пообещал, что «у нас это будет снова». Ципис отметил, что и демократы, и республиканцы не заинтересованы в большой войне на Ближнем Востоке.



«Трамп будет настаивать и давить на Израиль, чтобы он прекратил войну с ХАМАС, но на условиях Израиля, то есть с позиции силы, в то время, как Байден и демократы постоянно пытались ослабить Израиль, чтобы он был вынужден пойти на переговоры с ХАМАС с позиции слабости. И демократы, и республиканцы не заинтересованы в большой войне на Ближнем Востоке и хотят как можно скорее прекратить войну между Израилем и ХАМАС. Во время президентства Трампа Израиль получал передовое вооружение из США, включая истребители F-35. Байден же практически прекратил поставки вооружения по нескольким позициям. Это политика по ослаблению Израиля», - сказал собеседник НСН.

Ранее Ципис в беседе с «Радиоточкой НСН» заявил, что Европа может надавить на Израиль в части ведения боевых действий против ХАМАС с помощью санкций.

