«Трамп вооружил, Байден ослабил»: Чем кончится война Израиля с ХАМАС
И демократы, и республиканцы не заинтересованы в большой войне на Ближнем Востоке и хотят как можно скорее прекратить конфликт между Израилем и ХАМАС, заявил НСН Саймон Ципис.
Кандидат в президенты США Дональд Трамп будет настаивать на прекращении войны между Израилем и палестинским движением ХАМАС, но на условиях Израиля, сказал НСН израильский политолог, эксперт по безопасности и Ближнему Востоку Саймон Ципис.
Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху неоднократно игнорировал пожелания президента США Джо Байдена по поводу прекращения операции в секторе Газа. В пятницу Нетаньяху встретится Трампом в его резиденции во Флориде. Трамп заявил, что во время его президентства «у нас был мир и стабильность в регионе», и пообещал, что «у нас это будет снова». Ципис отметил, что и демократы, и республиканцы не заинтересованы в большой войне на Ближнем Востоке.
«Трамп будет настаивать и давить на Израиль, чтобы он прекратил войну с ХАМАС, но на условиях Израиля, то есть с позиции силы, в то время, как Байден и демократы постоянно пытались ослабить Израиль, чтобы он был вынужден пойти на переговоры с ХАМАС с позиции слабости. И демократы, и республиканцы не заинтересованы в большой войне на Ближнем Востоке и хотят как можно скорее прекратить войну между Израилем и ХАМАС. Во время президентства Трампа Израиль получал передовое вооружение из США, включая истребители F-35. Байден же практически прекратил поставки вооружения по нескольким позициям. Это политика по ослаблению Израиля», - сказал собеседник НСН.
Ранее Ципис в беседе с «Радиоточкой НСН» заявил, что Европа может надавить на Израиль в части ведения боевых действий против ХАМАС с помощью санкций.
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