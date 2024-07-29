«Баланс сил пошатнулся»: В Израиле расценили угрозу Эрдогана войной как реальную
Турецкий лидер, помимо угрозы возможного вмешательства в операцию Израиля в Ливане, может также использовать союзника Израиля Азербайджан для манипуляций, заявил НСН израильский политолог Саймон Ципис.
Слова главы Турции Реджепа Тайипа Эрдогана о нападении на Израиль – это ожидаемая от него обществом реакция на агрессию против мусульман, а также серьезное предупреждение Израилю, который столкнется с последствиями, если продолжит свои военные действия в Секторе Газа и в Ливане. Об этом заявил израильский политолог, эксперт по безопасности и Ближнему Востоку Саймон Ципис в беседе с НСН.
Турция может войти в Израиль так же, как в свое время сделала это в Нагорном Карабахе и Ливии, заявил 29 июля турецкий лидер Эрдоган. При этом он отметил, что чтобы совершить такие шаги, Турции нужно просто «быть сильной». Ципис заявил, что подобные заявления Эрдогана – необходимая для публики реакция в ответ на агрессию против мусульман.
«Заявление Эрдогана рассчитано и на внутреннее потребление, и на внешнее. По поводу внутреннего: поскольку Турция — это мусульманская страна, одна из самых крупных на Ближнем Востоке, то и весь мусульманский мир смотрит на Эрдогана и ожидает от него какой-то реакции на агрессию Израиля против тех же самых мусульман «Хезболла» и ХАМАС. Поэтому если он промолчит, то это не найдет понимания в исламском мире, так что он иногда должен делать эти «вбросы», что он якобы на стороне мусульман», - объяснил собеседник НСН.
Политолог подчеркнул, что у Эрдогана есть и другие «козыри» для давления на Израиль.
«Сейчас после слов Эрдогана ситуация действительно изменилась, баланс сил немножко пошатнулся на Ближнем Востоке. Конечно, падение Нагорного Карабаха придало уверенности не только Азербайджану, но и всему туркоманскому миру, который Эрдоган пытается создать вокруг себя с собой во главе. Это придало Эрдогану самоуверенности. Его высказывание в сторону Израиля – предупреждение не начинать наземную операцию в Ливане. Поскольку, как только израильские солдаты вступят на землю Ливана, они уже будут на чужой территории и тогда, я предполагаю, Турция может вмешаться. Эрдоган не первый раз угрожает Израилю – он член «Братьев-мусульман» (запрещенная в РФ террористическая группировка), а они и есть ХАМАС. Он их щедро спонсирует. Помимо этого, Азербайджан – это близкий союзник Израиля, который нужен ему больше, чем он Израилю. Но Азербайджан является также союзником туркоманского полумесяца, который пытается создать Эрдоган. Поэтому он может противопоставить Израилю туркоманские страны, среди которых Азербайджан является самым важным ресурсом, который Израиль может потерять, если продолжит войну в Газе и с «Хезболлой» в Ливане», - рассказал Ципис.
Ранее эксперт Российского совета по международным делам Антон Мардасов в разговоре с НСН заявил, что риторика Эрдогана обусловлена его желанием сохранить роль защитника на мировой арене.
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