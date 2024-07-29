«Баланс сил пошатнулся»: В Израиле расценили угрозу Эрдогана войной как реальную

Слова главы Турции Реджепа Тайипа Эрдогана о нападении на Израиль – это ожидаемая от него обществом реакция на агрессию против мусульман, а также серьезное предупреждение Израилю, который столкнется с последствиями, если продолжит свои военные действия в Секторе Газа и в Ливане. Об этом заявил израильский политолог, эксперт по безопасности и Ближнему Востоку Саймон Ципис в беседе с НСН.

Турция может войти в Израиль так же, как в свое время сделала это в Нагорном Карабахе и Ливии, заявил 29 июля турецкий лидер Эрдоган. При этом он отметил, что чтобы совершить такие шаги, Турции нужно просто «быть сильной». Ципис заявил, что подобные заявления Эрдогана – необходимая для публики реакция в ответ на агрессию против мусульман.

«Заявление Эрдогана рассчитано и на внутреннее потребление, и на внешнее. По поводу внутреннего: поскольку Турция — это мусульманская страна, одна из самых крупных на Ближнем Востоке, то и весь мусульманский мир смотрит на Эрдогана и ожидает от него какой-то реакции на агрессию Израиля против тех же самых мусульман «Хезболла» и ХАМАС. Поэтому если он промолчит, то это не найдет понимания в исламском мире, так что он иногда должен делать эти «вбросы», что он якобы на стороне мусульман», - объяснил собеседник НСН.