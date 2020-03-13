ЕС продлил индивидуальные антироссийские санкции

Европейский союз продлил на 6 месяцев индивидуальные санкции в отношении граждан Российской Федерации, срок действия которых истекает 15 марта. Об этом официально объявили в Совете ЕС. Ограничительные меры предполагают замораживание средств, а также запрет на предоставление каких-либо экономических ресурсов лицам из чёрного списка.

Сейчас санкции действуют в отношении 175 физических лиц и 44 юридических (в основном органов власти и военных формирований ДНР и ЛНР).

и предприятий. Политическое решение о продлении ограничений приняли послы стран - членов Евросоюза без обсуждения еще 4 марта. Затем это решение, также без обсуждения, утвердил исполнительный орган ЕС, передает ТАСС.

Евросоюз с 2014 года вводит санкции в отношении российских и украинских граждан с формулировкой: «в связи с действиями, подрывающими или угрожающими территориальной целостности, суверенитету и независимости Украины». Всего в отношении России действует несколько пакетов санкций ЕС.

