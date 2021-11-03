Эрик Адамс станет вторым темнокожим мэром в истории Нью-Йорка
Новым мэром Нью-Йорка станет демократ и бывший полицейский Эрик Адамс, который набирает на данный момент на выборах более 66% голосов, сообщает РИА Новости.
На данный момент подсчет голосов завершен на 97%, однако главный конкурент Адамса, республиканец Кертис Слива (28% голосов) уже признал поражение. Губернатор штата Нью-Йорк Кэти Хокул также поздравила демократа с победой.
Как ожидается, Адамс начнет работу 1 января. При этом он станет вторым темнокожим мэром в истории Нью-Йорка.
В ходе предвыбороной кампании Адамс выступал против принудительной вакцинации, которую пытался провести в Нью-Йорке прежний мэр Билл де Блазио, отмечают «Вести». Кроме того, он обещал сделать город безопасным и ужесточить законы об огнестрельном оружии. Новый мэр планирует впервые назначить шефом полиции Нью-Йорка женщину и увеличить количество темнокожих силовиков.
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