Эрик Адамс станет вторым темнокожим мэром в истории Нью-Йорка

Новым мэром Нью-Йорка станет демократ и бывший полицейский Эрик Адамс, который набирает на данный момент на выборах более 66% голосов, сообщает РИА Новости.

На данный момент подсчет голосов завершен на 97%, однако главный конкурент Адамса, республиканец Кертис Слива (28% голосов) уже признал поражение. Губернатор штата Нью-Йорк Кэти Хокул также поздравила демократа с победой.

Как ожидается, Адамс начнет работу 1 января. При этом он станет вторым темнокожим мэром в истории Нью-Йорка.

В ходе предвыбороной кампании Адамс выступал против принудительной вакцинации, которую пытался провести в Нью-Йорке прежний мэр Билл де Блазио, отмечают «Вести». Кроме того, он обещал сделать город безопасным и ужесточить законы об огнестрельном оружии. Новый мэр планирует впервые назначить шефом полиции Нью-Йорка женщину и увеличить количество темнокожих силовиков.

