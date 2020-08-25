Для заместителя госсекретаря США в Москве накрыли «русский стол»

Заместитель госсекретаря США Стивен Биган прибыл в Москву на встречу с главой МИД РФ Сергеем Лавровым. Как сообщила официальный представитель российского ведомства Мария Захарова, для гостя накрыли «русский стол». В меню, в частности, щи с лесными грибами, написала она на своей странице в Facebook.

Как отмечает РЕН ТВ, в числе возможным тем переговоров – ситуация в Белоруссии и контроль над вооружениями.

Перед поездкой в Москву Биган встретился с экс-кандидатом в президенты Белоруссии, одним из лидеров белорусской оппозиции Светланой Тихановской. Встреча прошла в Вильнюсе, обсуждался политический кризис в Белоруссии, сообщает Ura.ru.

Предполагается, что после встречи с Лавровым Биган отправится на Украину.

