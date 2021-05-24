Депутат Рады отказался встать во время исполнения гимна Украины

Депутат Верховной Рады Украины Антон Яценко демонстративно отказался встать во время исполнения национального гимна во время заседания городского совета Умани. Видео распространили Telegram-каналы и активисты.

Народному избраннику несколько раз напомнили, что надо бы встать, однако депутат с недовольным видом возразил и уткнулся в телефон. Что именно так отвлекло Яценко, не известно, но в понедельник во всех соцсетях он постил поздравления с европейским Днем парков. Теперь пользователи соцсетей требуют реакции Верховной рады в связи с тем, что Яценко проявил неуважение к государственному гимну.

Яценко – депутат Рады четырех созыв. В последний раз он избрался как самовыдвиженец, а на днях стало известно, что депутат вступил во фракцию «Батькивщина».

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ФОТО: скриншот с видео
ТЕГИ:Верховная РадаДепутатыУкраина
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