Депутат Рады отказался встать во время исполнения гимна Украины
Депутат Верховной Рады Украины Антон Яценко демонстративно отказался встать во время исполнения национального гимна во время заседания городского совета Умани. Видео распространили Telegram-каналы и активисты.
Народному избраннику несколько раз напомнили, что надо бы встать, однако депутат с недовольным видом возразил и уткнулся в телефон. Что именно так отвлекло Яценко, не известно, но в понедельник во всех соцсетях он постил поздравления с европейским Днем парков. Теперь пользователи соцсетей требуют реакции Верховной рады в связи с тем, что Яценко проявил неуважение к государственному гимну.
Яценко – депутат Рады четырех созыв. В последний раз он избрался как самовыдвиженец, а на днях стало известно, что депутат вступил во фракцию «Батькивщина».
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
5,0 млн+8 406 / сут.
Умерли
119 тыс.+319 / сут.
Выздоровели
4,6 млн+6 450 / сут.
- Франция призвала ввести дополнительные санкции против Белоруссии
- Премьер-министры России и Белоруссии провели телефонный разговор
- Lufthansa приостановила полеты в воздушном пространстве Белоруссии
- Задержанный в Минске Протасевич дал признательные показания
- Депутат Рады отказался встать во время исполнения гимна Украины
- МВД Белоруссии: Протасевич находится в СИЗО Минска
- Вокалист победившей на «Евровидении» группы сдал отрицательный тест на наркотики
- СМИ: Протасевич находится в больнице в критическом состоянии
- Белый дом оценил инцидент с лайнером Ryanair
- В ЕС рассказали о планируемых санкциях против Белоруссии
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru