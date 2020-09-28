Депутат МГД Козлов: Решение проблемы долгостроев – важная задача для Новой Москвы

Депутат Мосгордумы Александр Козлов, представляющий интересы жителей Новой Москвы, заявил, что решение проблемы долгостроев сегодня является важной задачей для региона. Об этом сообщает «АиФ».

Козлов заявил об этом, комментируя сдачу первой очереди ЖК «Марьино град», одного из крупнейших долгостроев на территории ТиНАО. «Путь к этому жилью был долгим – покупатели ждали завершения строительства несколько лет. Ключи от своих квартир получат более 350 человек. Важно ускорить процессы по окончательному строительству и разрешению на ввод других очередей», - добавил Козлов.

Отмечается, что сроки реализации проекта переносились много раз. По мнению Козлова, это недопустимо. «Ввод в эксплуатацию нового жилья вовремя – одна из важнейших задач, особенно в ТиНАО, где районы постоянно застраиваются. Многие люди сегодня предпочитают покупать жильё на этапе строительства, ведь так квартира обходится значительно дешевле, и задача властей – следить за тем, чтобы девелоперы выполнили свои обязательства в полном объёме. С прошлого года наконец заработали для этих целей и эскроу-счета, которые должны защитить новых дольщиков», - подчеркнул он.

