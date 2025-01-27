Депутат Госдумы призвал запретить продажи украинских конфет на маркетплейсах в РФ

Так, депутат обнаружил, что конфеты продают Wildberries, Ozon и «Яндекс.Маркет», несмотря на то, что Роспотребнадзор запретил ввоз этих конфет в июле 2013 года.

«В карточках товаров указано, что делают их в Казахстане. Однако на фото-отзывах черным по белому написано — Украина. Получается, вводят потребителей в заблуждение», — указал Гусев.

Также, по мнению депутата, эти конфеты с фабрики бывшего украинского президента Петра Порошенко могут быть очень опасны для здоровья, так как примерно в 30 их видах есть токсичное вещество — бензопирен.

В июле 2024 года акции кондитерской фабрики Roshen в Липецке, принадлежавшей Порошенко, передали в доход России в рамках судебного решения, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

