Депутат Госдумы призвал запретить продажи украинских конфет на маркетплейсах в РФ
Первый зампред комитета Госдумы по контролю депутат Дмитрий Гусев призвал проверить законность продажи конфет Кременчугской кондитерской фабрики, входящей в состав корпорации ROSHEN, на российских маркетплейсах. По его словам, их покупка может финансировать украинскую армию, сообщили РИА Новости.
Он направил обращение президенту ассоциации компаний интернет-торговли (АКИТ) Артему Соколову с предложением разработать единую политику для маркетплейсов, которая остановит торговлю украинскими товарами независимо от заявленного места их производства.
Так, депутат обнаружил, что конфеты продают Wildberries, Ozon и «Яндекс.Маркет», несмотря на то, что Роспотребнадзор запретил ввоз этих конфет в июле 2013 года.
«В карточках товаров указано, что делают их в Казахстане. Однако на фото-отзывах черным по белому написано — Украина. Получается, вводят потребителей в заблуждение», — указал Гусев.
Также, по мнению депутата, эти конфеты с фабрики бывшего украинского президента Петра Порошенко могут быть очень опасны для здоровья, так как примерно в 30 их видах есть токсичное вещество — бензопирен.
В июле 2024 года акции кондитерской фабрики Roshen в Липецке, принадлежавшей Порошенко, передали в доход России в рамках судебного решения, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru