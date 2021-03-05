«Бред собачий!» Сатаров поспорил с Павловским о победе Ельцина в 1996 году
Помощник Бориса Ельцина не согласился, что решающим фактором тогда стала поддержка олигархов.
Советник первого президента РФ (1994-1997) Георгий Сатаров в комментарии Telegram-каналу Радиоточка НСН прокомментировал заявление политтехнолога Глеба Павловского о том, что Борис Ельцин выиграл выборы в 1996 году благодаря деньгам российских олигархов.
«Бред собачий!» - заявил Сатаров. О настоящих «отцах» победы Ельцина он рассуждать не стал.
Ранее Глеб Павловский в беседе с «Лентой.ру» высказал мнение, что победу на выборах в 1996 году Борис Ельцин одержал благодаря десятку миллионеров во главе с Борисом Березовским. Во вторую десятку творцов победы Ельцина во главе с Анатолием Чубайсом политтехнолог включил и себя.
«Если бы этого не было, не было бы ничего. Ельцин продул бы с разгромным счетом», - заявил Павловский.
На выборах 16 июня 1996 года Борис Ельцин набрал 35,28% голосов и вышел во второй тур, опередив Геннадия Зюганова (32,03%). Во втором туре 3 июля 1996 года Ельцин получил 53,82% голосов.
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