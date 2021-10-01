Cаакашвили опубликовал видеообращение к грузинам после задержания

Экс-президент Грузии Михаил Саакашвили, задержанный по возвращению в Тбилиси, опубликовал на своей странице в Facebook видеообращение к грузинам.

Как сообщает РИА Новости, Саакашвили сказал в обращении, что прибыл в Грузию для помощи грузинскому народу. Он выразил уверенность, что 3 октября «мы будем праздновать победу».