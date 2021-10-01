Cаакашвили опубликовал видеообращение к грузинам после задержания
1 октября 202119:56
Экс-президент Грузии Михаил Саакашвили, задержанный по возвращению в Тбилиси, опубликовал на своей странице в Facebook видеообращение к грузинам.
Как сообщает РИА Новости, Саакашвили сказал в обращении, что прибыл в Грузию для помощи грузинскому народу. Он выразил уверенность, что 3 октября «мы будем праздновать победу».
В Грузии 2 октября пройдут выборы. Ранее Саакашвили был задержан. По данным СМИ, он находится в Руставской тюрьме.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru