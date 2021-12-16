Bloomberg: США подталкивает ЕС к санкциям против двух секторов РФ

Власти США подталкивают союзников Европейского союза к завершению широкого пакета санкций против российских банков и энергетических компаний. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией.



Этот пакет санкций может быть введен совместно с США в случае нападения РФ на Украину.

Страны ЕС считают, что слишком поспешное принятие мер может подорвать усилия по урегулированию кризиса с помощью дипломатии. По словам источников агентства, США настаивают, что пакет должен быть готов, чтобы усилия по сдерживанию России были внушающими доверие.

Как отмечает агентство, к нажиму на ЕС власти США подталкивает то, что не российские войска так и не были отведены от границ Украины. США считают, что согласование конкретных вариантов санкций пошлет твердый сигнал российскому президенту.