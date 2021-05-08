Блинкен, Пасха, День Победы: политолог назвал причины обострения конфликта в Донбассе
Политолог, кандидат политических наук Сергей Марков в беседе с телеканалом «360» рассказал о причинах обострения конфликта в Донбассе.
Ранее глава самопровозглашенной Луганской народной республики (ЛНР) Леонид Пасечник заявил об увеличении количества обстрелов на линии соприкосновения на востоке Украины.
По мнению политолога, одна из причин обострения — визит в Киев госсекретаря США Энтони Блинкена.
«Власти Украины считают его начальником страны, поскольку он принимает ключевые решения, и они считают, что госсекретарю очень приятно, когда убивают русских, когда можно развязывание конфликта свалить на русских», — считает Марков.
По словам эксперта, еще одна причина эскалации конфликта — православная Пасха. Марков уточнил, что в поддерживающих Киев неонацистских подразделениях достаточно много представителей других конфессий, которые стремятся «убить православных, закошмарить их».
Еще одной причиной обострения конфликта в Донбассе политолог считает День Победы: по мнению Маркова, это также связано с ненавистью неонацистских подразделений к России.
Политолог подчеркнул, что урегулировать ситуацию в Донбассе удастся лишь после ликвидации нынешнего режима на Украине, который пытается превратить страну в антироссийское государство.
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