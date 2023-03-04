Медведев пообещал устроить «салют» в честь строительства завода танков на Украине
Заместитель председателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев назвал троллингом украинского режима новость о намерении построить на Украине завод по производству танков оборонным концерном Германии Rheinmetall.
«Сообщение о строительстве концерном Rheinmetall танкового завода в Малороссии напоминает примитивный троллинг киевского режима. Если всё-таки фрицы решат строить по-настоящему (хотя они люди вроде прагматичные), ждем с нетерпением», – пошутил Дмитрий Медведев.
Он пообещал, что Россия встретит строительство немецкого танкового завода на Украине салютом из крылатых ракет «Калибр».
«Это событие будет должным образом отмечено салютом из «Калибров» и других пиротехнических устройств», – предупредил зампред Совбеза России.
Ранее глава оборонного концерна Rheinmetall Германии Армин Паппергер назвал «многообещающими» переговоры с Украиной о строительстве завода по производству танков.
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