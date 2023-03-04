Салют из всех «Калибров». В России приветствуют немецкий троллинг Киева

В России посмеялись над заявлением о договоренностях по строительству на Украине немецкого завода танков.

Переговоры с Украиной о строительстве завода по производству танков глава оборонного концерна Rheinmetall Германии Армин Паппергер назвал «многообещающими».

«Примерно за €200 млн на Украине может быть построен завод Rheinmetall», — цитирует его РИА Новости.

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Заместитель председателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев назвал троллингом украинского режима новость о намерении построить на Украине завод по производству танков оборонным концерном Германии Rheinmetall.

«Сообщение о строительстве концерном Rheinmetall танкового завода в Малороссии напоминает примитивный троллинг киевского режима. Если всё-таки фрицы решат строить по-настоящему (хотя они люди вроде прагматичные), ждем с нетерпением», – пошутил Дмитрий Медведев.

Он пообещал, что Россия встретит строительство немецкого танкового завода на Украине салютом из крылатых ракет «Калибр».

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«Это событие будет должным образом отмечено салютом из «Калибров» и других пиротехнических устройств», – предупредил зампред Совбеза России.

Военный обозреватель Виктор Литовкин считает, что строительство на Украине немецкого завода по производству танков сейчас в принципе невозможно из-за плачевного состояния военной промышленности страны. Разрушены ведущие предприятия ВПК: танковый завод имени Малышева, авиапредприятие в Харькове.

«На Украине сейчас построить ничего невозможно. Украина не в состоянии сохранить даже свою оборонную промышленность», – заявил Литовкин в интервью телеканалу «Звезда».

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Эксперт делает вывод о том, что строительство танкового завода на Украине при поддержке Германии может стать попыткой освоить деньги, которые ФРГ выделяет Киеву. Даже если завод возведут, российская сторона уничтожит его с помощью крылатых ракет. Вопрос и в том, что будет с Украиной через полгода.

«Я боюсь, что от Украины может ничего не остаться», – считает военный эксперт.

Ранее заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев заявил, что пока украинский президент Владимир Зеленский «клянчит» оружие за границей, Россия в ответ увеличит производство различного вооружения.

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ФОТО: Пресс-служба Минобороны РФ
ТЕГИ:ГерманияУкраинаЗаводТанкиРакеты Калибр
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