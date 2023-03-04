Салют из всех «Калибров». В России приветствуют немецкий троллинг Киева

Заместитель председателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев назвал троллингом украинского режима новость о намерении построить на Украине завод по производству танков оборонным концерном Германии Rheinmetall.

«Сообщение о строительстве концерном Rheinmetall танкового завода в Малороссии напоминает примитивный троллинг киевского режима. Если всё-таки фрицы решат строить по-настоящему (хотя они люди вроде прагматичные), ждем с нетерпением», – пошутил Дмитрий Медведев.

Он пообещал, что Россия встретит строительство немецкого танкового завода на Украине салютом из крылатых ракет «Калибр».