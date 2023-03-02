Полковник США назвал условие продолжения поставок вооружений Украине
Запад может прекратить поставки вооружений Киеву. Об этом в интервью изданию Newsweek заявил полковник Корпуса морской пехоты США в отставке Марк Кансиан.
По его словам, Соединенные Штаты и их союзники по НАТО требуют от Украины провести успешное наступление. На Западе нарастает раздражение от запросов Киева о поставках вооружений, сказал полковник.
Он признал, что ситуация на фронте складывается не в пользу ВСУ. США и Европа расценят отступление украинской армии как поражение Киева, подчеркнул Кансиан.
При отсутствии успехов Киева поставки западных вооружений могут иссякнуть, добавил он.
Представитель МИД России Мария Захарова ранее сообщила, что Москва просит Белград подтвердить позицию по поставкам оружия Украине, передает НСН.
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