Политика

Беглов стал официальным кандидатом в губернаторы Петербурга

8 июля11:50

Городская избирательная комиссия Санкт-Петербурга зарегистрировала сегодня временно исполняющего обязанности главы Северной столицы Александра Беглова кандидатом в губернаторы. Как передает ТАСС, согласно правилам, ему вручат соответствующее удостоверение.

Беглов подал документы о выдвижении кандидатом на выборы главы города. 1 июня, напоминает RT. Сам врио губернатора не присутствовал на заседании избирательной комиссии, где было принято решение о его регистрации. Впрочем, согласно закону, это и не было обязательным, отмечает РЕН ТВ.

Выборы губернатора Санкт-Петербурга состоятся в единый день голосования 8 сентября.

Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзене

ФОТО: Беглов
ТЕГИ:Александр БегловСанкт-ПетербургКандидаты