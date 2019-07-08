Беглов стал официальным кандидатом в губернаторы Петербурга
Городская избирательная комиссия Санкт-Петербурга зарегистрировала сегодня временно исполняющего обязанности главы Северной столицы Александра Беглова кандидатом в губернаторы. Как передает ТАСС, согласно правилам, ему вручат соответствующее удостоверение.
Беглов подал документы о выдвижении кандидатом на выборы главы города. 1 июня, напоминает RT. Сам врио губернатора не присутствовал на заседании избирательной комиссии, где было принято решение о его регистрации. Впрочем, согласно закону, это и не было обязательным, отмечает РЕН ТВ.
Выборы губернатора Санкт-Петербурга состоятся в единый день голосования 8 сентября.
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