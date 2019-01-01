Беглов поддержал проверки Горизбиркома на муниципальных выборах

Врио губернатора Санкт-Петербурга Александр Беглов поддержал позицию горизбиркома по организации честных выборов в Северной столице, сообщает ТАСС. Он поблагодарил комиссию и выразил уверенность, что будут выяснены обстоятельства нарушений, которые уже были выявлены.

«Я, прежде всего, хотел бы поблагодарить избирательную комиссию за принципиальное отношение к выборам в местное самоуправление. Для нас очень важно, чтобы выборы в нашем городе прошли чистыми, чтобы они были справедливыми, и чтобы соблюдался закон. Поэтому та принципиальная позиция, которая занята горизбиркомом, мной полностью поддерживается, и, я думаю, соответствующие структуры разберутся в тех нарушениях, которые уже выявлены», — заявил Беглов.

Ранее сообщалось о выявлении нарушений в работе избирательных комиссий муниципальных образований (ИКМО) Академическое, Ржевка, Сампсониевское, Сергиевское. Также в сети появилось видео фальсификаций подписей в поддержку Беглова в Выборгском районе города, напоминает РИА ФАН. Врио губернатора обратился в правоохранительные органы с просьбой разобраться в ситуации, которую счёл провокацией, а также заявил, что не станет сдавать в избирком подписи, собранные в этой районе.

