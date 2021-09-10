Байден и Си Цзиньпин провели телефонные переговоры

Президент США Джо Байден и председатель КНР Си Цзиньпин провели телефонный разговор, в ходе которого обсудили сферы общих интересов государств. Об этом сообщает пресс-служба Белого дома.

«Президент Байден подчеркнул неизменную заинтересованность США в мире, стабильности и процветании в Индо-Тихоокеанском регионе и во всем мире», — цитирует сообщение ТАСС.

Главы государств договорились избегать конфликтов на фоне конкуренции между странами, отмечает РИА ФАН.

Байден и Си Цзиньпин провели «широкую стратегическую дискуссию», условившись открыто и прямолинейно обсуждать как сферы, в которых интересы США и КНР совпадают, так и вопросы, в которых точки зрения расходятся, отмечает RT.

Как сообщает Reuters со ссылкой на высокопоставленного представителя американской администрации, лидеры двух стран также затронули вопросы экономики, климата, борьбы с распространением коронавируса.

