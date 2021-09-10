Байден и Си Цзиньпин провели телефонные переговоры
Президент США Джо Байден и председатель КНР Си Цзиньпин провели телефонный разговор, в ходе которого обсудили сферы общих интересов государств. Об этом сообщает пресс-служба Белого дома.
«Президент Байден подчеркнул неизменную заинтересованность США в мире, стабильности и процветании в Индо-Тихоокеанском регионе и во всем мире», — цитирует сообщение ТАСС.
Главы государств договорились избегать конфликтов на фоне конкуренции между странами, отмечает РИА ФАН.
Байден и Си Цзиньпин провели «широкую стратегическую дискуссию», условившись открыто и прямолинейно обсуждать как сферы, в которых интересы США и КНР совпадают, так и вопросы, в которых точки зрения расходятся, отмечает RT.
Как сообщает Reuters со ссылкой на высокопоставленного представителя американской администрации, лидеры двух стран также затронули вопросы экономики, климата, борьбы с распространением коронавируса.
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