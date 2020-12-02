Азербайджан учредил День Победы 10 ноября

День Победы отныне будет праздноваться в Азербайджане 10 ноября. Таким образом власти республики решили закрепить в календаре окончание войны в Нагорном Карабахе. Соответствующий указ подписал президент Ильхам Алиева.

В документе данное событие названо «беспрецедентной победой». Отмечается, что оно имеет чрезвычайное значение для престижа и будущего развития Азербайджана.

Между тем, в Москве ранее заявляли, что прекращение боевых действий в регионе можно расценивать как обоюдную победу Армении и Азербайджана, отмечает RT.

Оппозиция в Армении считает капитуляцией трёхстороннее заявление о прекращении огня в Карабахе, которое было подписано в ночь на 10 ноября Ереваном и Баку при посредничестве Москвы.

