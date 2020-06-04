Ассоциация НОМ назвала ложными сообщения об ограничении допуска СМИ на голосование

Ассоциация «Независимый общественный мониторинг» (НОМ) назвала «откровенной ложью» сообщения об ограничении допуска СМИ на голосование по Конституции. Об этом говорится на сайте организации.

Ранее такое сообщение распространило издание "Открытые медиа". В сообщении говорилось, что в обновленных документах ЦИК появилась информация об ограничении допуска журналистов на участки.

В сообщении ассоциации отмечается, что в обновленной редакции порядка проведения голосования за журналистами закреплено право присутствовать на избирательных участках, а также при подсчете голосов и объявлении итогов. В связи с этим информация об отстранении ЦИКом СМИ от наблюдения за подсчётом голосов "либо юридически безграмотны, либо заведомо ложные", подытожили в ассоциации.







