Алиев исключил проведение референдума в Нагорном Карабахе

Президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что Баку никогда не даст согласия на проведение референдума о самоопределении Нагорного Карабаха.

В интервью японской газете Nikkei глава государства отметил, что Азербайджан и раньше не давал согласия на референдум. Теперь же, когда возвращена большая часть территорий, речи об этом не может идти вовсе.

Алиев не исключает возможность встречи с премьер-министром Армении Николом Пашиняном в Москве, но не видит перспектив для мирного урегулирования конфликта с нынешними армянскими властями. Президент Азербайджана напомнил, что такие встречи были и раньше, но на этот раз всё будет зависеть от содержания повестки.

При этом Алиев добавил, что пока не получал приглашения от президента России Владимира Путина посетить Москву для обсуждения ситуации вокруг Нагорного Карабаха.

Боевые действия в зоне карабахского конфликта возобновились с 27 сентября и продолжаются несмотря на перемирие, объявленное 10 и 18 октября. Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что не видит дипломатического решения вопроса, так как Баку не согласен на то, на что будет согласен Ереван, в том числе с учётом переговоров и других факторов.



