ABC: в Нью-Йорке задержан подозреваемый в стрельбе в метрополитене

Подозреваемый в стрельбе в метро в Нью-Йорке, заключен под стражу. Об этом сообщили источники ABC News.



Отмечается, что в настоящее время подозреваемый 62-летний Фрэнк Джеймс находится под стражей в 9-м округе Манхэттена в центре Нью-Йорка.

Согласно источнику, федеральные прокуроры Бруклина обвинят его в преступлениях, связанных с терроризмом.

По последним данным, в результате стрельбы в вагоне метро были ранены 16 человек. В полиции заявили, что до сих пор не знают мотивации подозреваемого.









