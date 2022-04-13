ABC: в Нью-Йорке задержан подозреваемый в стрельбе в метрополитене
Подозреваемый в стрельбе в метро в Нью-Йорке, заключен под стражу. Об этом сообщили источники ABC News.
Отмечается, что в настоящее время подозреваемый 62-летний Фрэнк Джеймс находится под стражей в 9-м округе Манхэттена в центре Нью-Йорка.
Согласно источнику, федеральные прокуроры Бруклина обвинят его в преступлениях, связанных с терроризмом.
По последним данным, в результате стрельбы в вагоне метро были ранены 16 человек. В полиции заявили, что до сих пор не знают мотивации подозреваемого.
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