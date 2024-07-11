Жителей и гостей Москвы пригласили на бесплатные лекции об Олимпиаде-80

На винтажном маркете, который функционирует в рамках фестиваля «Лето в Москве. Все на улицу!» на Чистопрудном бульваре, можно будет послушать бесплатные лекции об Олимпиаде-80.

Так, в пятницу, 12 июля, жителям и гостям столицы расскажут о главном символе спортивного праздника — олимпийском мишке. Гости узнают, как иллюстратор детских книг Виктор Чижиков создал этот образ, а также как сшитого из 150 квадратных метров прорезиненной ткани восьмиметрового медведя научили летать.

Также посетители смогут увидеть сотни пластмассовых, фарфоровых и деревянных игрушек, которые выпускали по утвержденным эскизам почти все заводы страны.

Кроме того, еще одна лекция состоится в субботу, 13 июля. Она будет посвящена одежде, которая была произведена к Олимпиаде-80, а также влиянию этого спортивного праздника на советскую моду. В коллекции, представленной на Чистопрудном бульваре, можно будет увидеть, например, полюбившуюся советским гражданам синтетическую финскую куртку.

