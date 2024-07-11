Жителей и гостей Москвы пригласили на бесплатные лекции об Олимпиаде-80
На винтажном маркете, который функционирует в рамках фестиваля «Лето в Москве. Все на улицу!» на Чистопрудном бульваре, можно будет послушать бесплатные лекции об Олимпиаде-80.
Так, в пятницу, 12 июля, жителям и гостям столицы расскажут о главном символе спортивного праздника — олимпийском мишке. Гости узнают, как иллюстратор детских книг Виктор Чижиков создал этот образ, а также как сшитого из 150 квадратных метров прорезиненной ткани восьмиметрового медведя научили летать.
Также посетители смогут увидеть сотни пластмассовых, фарфоровых и деревянных игрушек, которые выпускали по утвержденным эскизам почти все заводы страны.
Кроме того, еще одна лекция состоится в субботу, 13 июля. Она будет посвящена одежде, которая была произведена к Олимпиаде-80, а также влиянию этого спортивного праздника на советскую моду. В коллекции, представленной на Чистопрудном бульваре, можно будет увидеть, например, полюбившуюся советским гражданам синтетическую финскую куртку.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Доходы российских разработчиков видеоигр выросли на 18%
- СМИ: Трех туристов из Европы задержали при попытке попасть на Байконур
- СМИ: Режим ЧС из-за африканской чумы свиней введен в Краснодарском крае
- Россотрудничество планирует открыть центр науки и культуры в Анголе
- Даня Милохин проиграл дело об авторских правах на 400 тысяч рублей
- ФАС оценит обоснованность цен на муку
- Картаполов заявил, что срочников осеннего призыва не отправят на СВО
- ГМИИ имени Пушкина приглашает бесплатно укрыться от жары в залах музея
- В Японии семь человек пострадали из-за взрыва на судне
- В Госдуму внесен законопроект о запрете курения вблизи остановок и магазинов
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru