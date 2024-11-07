Жилой комплекс построят на Автозаводской улице
Жилой комплекс, состоящий из трех корпусов, построят в Даниловском районе на юге Москвы на Автозаводской улице. Проект уже согласован, сообщил руководитель Москомэкспертизы Иван Щербаков.
«Согласованный проект предполагает строительство на Автозаводской улице трех жилых корпусов, объединенных общим подземным этажом и одноэтажным стилобатом с помещениями коммерческого назначения. Всего в комплексе будет 844 квартиры», – уточнил глава московского ведомства.
Корпуса будут разной высоты - в 12, 18 и 43 этажа. Некоторые помещения на первых этажах будут предназначены для коммерческих целей. В подземной части обустроят парковку и кладовые, где жильцы смогут хранить свои вещи.
Кроме того, на вторых и верхних этажах 12- и 18-этажных корпусов запроектированы пентхаусы с летними террасами. Частные и общественные террасы разместят на 35 этаже 43-этажного третьего корпуса.
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