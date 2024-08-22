Жилой дом 1917 года постройки отремонтируют в Лефортове

Строители проведут капремонт пятиэтажного многоквартирного дома 1917 года постройки по Таможенному проезду (район Лефортово, ЮВАО), согласован соответствующий проект. Об этом заявил председатель Москомэкспертизы Иван Щербаков.

По его словам, проектом предусмотрены отделочные и ремонтные работы — строители удалят старую штукатурку с последующей окраской, выровняют стены и обновят облицовку цоколя, отремонтируют и покрасят дверные и оконные откосы, а также заменят отливы на всех окнах.

Кроме того, будут восстановлены надстройки выхода на крышу. Также рабочие заменят кровельное покрытие, отремонтируют лоджии и балконы, поменяют оконные блоки на лестничных клетках, входные двери на чердак и на крышу, в электрощитовую и подвал, в мусорокамеры и подъезды. Также строители покрасят металлические конструкции крылец и входных групп, обновят штукатурный слой, заменят покрытия и обрамления козырьков и облицовку стен.

В свою очередь начальник управления реализации проектных решений Фонда капитального ремонта Москвы Олег Дегтев назвал сложной и кропотливой работой ремонт исторического здания, поскольку перед строителями стоит задача не утратить исторический облик объекта. При согласовании проекта были учтены конструктивные и визуальные нюансы, подобраны качественные российские технологии и материалы, заверил он.

