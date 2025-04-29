Жилой дом 1917 года постройки отремонтируют в Басманном районе
Согласован проект капремонта пятиэтажного многоквартирного дома 1917 года постройки в Фурманном переулке (Басманный район, ЦАО). Об этом сообщил председатель Москомэкспертизы Иван Щербаков.
Восстановительные работы пройдут в местах замены инженерных коммуникаций. Также будут заменены окна в подъезде и входные двери, отремонтированы чердак, подвал и фасад.
Неоштукатуренные поверхности фасадов промоют и обработают биоцидными препаратами. Также строители выполнят ремонт, выравнивание и покраску оштукатуренных стен и цоколя. Кроме того, рабочие очистят от старой краски элементы архитектурного убранства, восстановят их в местах повреждений и снова покрасят.
Пройдут работы и на открытых балконах — в частности, здесь поменяют покрытие из керамогранитной плитики и стяжку полов, обработают плиты специальными средствами, защищающими от плесени и грибка, и отремонтируют ограждения. Входные группы приведут в порядок во всех шести подъездах.
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