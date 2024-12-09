Загрутдинов: В проблемном ЖК «Легенда» завершили пусконаладку в КНС

Завершились пусконаладочные работы в канализационно-насосной станции проблемного ЖК «Легенда», сообщил руководитель департамента гражданского строительства Москвы Рафик Загрутдинов.

«Корпуса №1, 2, 3, 4 и 7, включенные в «Дорожную карту» проблемных объектов города Москвы, рассчитаны на 1073 квартиры. Их общая площадь составляет около 85 тыс. кв. метров. Жилье в комплексе ожидают 753 дольщика», - рассказал он.

На данный момент оборудование готово для предоставления принимающей организации. Помимо прочего завершена разметка парковочных мест у первого корпуса. Во втором корпусе выполняют финишную отделку, в четвертом продолжается монтаж плитки в местах общего пользования, а в третьем основные строительные работы уже завершены.

В седьмом корпусе ЖК производят монтаж подъемников для маломобильных групп населения и завершают отделочные работы. Помимо прочего уже положили асфальт в зоне локальных очистных сооружений. На объекте продолжают работать 360 человек.

Строительство объекта начала компания ООО «ИнвестСтройГрупп», однако в марте 2018 года ее признали банкротом. Новым подрядчиком выступила ООО «ФЛЭТ и КО». По решению мэра столицы Сергея Собянина, ЖК достраивается за счет городских средств.

В общей сложности в Москве достраивают шесть проблемных объектов, квартиры в которых ожидают около 2,5 тысячи дольщиков.

